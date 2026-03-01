Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта

Календарная весна принесет преимущественно положительную дневную температуру, но и морозы будут периодически возвращаться. Временами будут идти осадки всех видов, не исключен туман. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 2 по 8 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 2 по 8 марта

Погода в столичном регионе на неделе будет разнообразной, но преимущественно пасмурной. В понедельник, вторник и четверг ожидается снег и мокрый снег, в среду без осадков.

Начало и середина периода ожидаются умеренно теплыми с дневной температурой от −2 до +3, в понедельник и вторник местами до +4 градусов. По ночам прогнозируются небольшие морозы в диапазоне от −1 до −6 градусов, в среду местами по области до −8 градусов.

В пятницу в Москву и Подмосковье придет резкое, но, к счастью, кратковременное похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до минус 9–11, по области — до 10–15 градусов ниже нуля, местами ожидается снег. Днем температурный фон прогнозируется в диапазоне от −7 до −12, без осадков. К вечеру начнется потепление до минус 3–5 градусов.

В ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже −8 градусов, днем 7 марта — около нуля. Осадки не ожидаются, но возможен туман.

В воскресенье утром минимальная температура ожидается до −2 градусов в Москве и до −4 по области. Днем 8 марта от нуля до +2. На небе будет облачно, но без осадков.

Атмосферное давление с понедельника по четверг будет находиться в диапазоне от 745 до 751 миллиметра ртутного столба, а в пятницу ожидается рост до 755 миллиметров ртутного столба и выше.

Ветер в понедельник западный, 4–9 метров в секунду, во вторник и среду — северо-западный, 3–8 метров в секунду. В четверг он сохранит то же направление, но стихнет до 2–5 метров в секунду. В пятницу ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 3–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 2 по 8 марта

В начале марта в Питер и Ленинградскую область придет потепление. С понедельника по четверг дневная температура воздуха в Северной столице будет находиться в диапазоне от нуля до +3 градусов, по ночам — от нуля до −5. Наибольшее количество осадков в виде снега, мокрого снега и дождя ожидается 2 и 3 марта. В среду и четверг преимущественно без осадков.

В пятницу, как и в Московском регионе, здесь ожидается похолодание. В ночь на 6 марта термометры покажут минус 7–12 градусов, днем — от −6 до −8, без осадков.

В ночь на субботу похолодание начнет отступать, столбики термометров покажут не ниже −5 градусов, а днем — в диапазоне от нуля до +2. Осадки не прогнозируются, утром местами туман.

В воскресенье ночью в городе на Неве от −1 до −3 градусов, днем — от +1 до +3. На небе будет солнечно и не очень много облаков. Дожди и снегопады в Международный женский день не ожидаются.

Атмосферное давление в понедельник составит около 762 миллиметров ртутного столба, к среде оно снизится примерно на шесть-семь пунктов. К пятнице оно вырастет до 765–768 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник северный, во вторник южный, слабый. Со среды его направление сменится на западное и усилится до 5–10 метров в секунду, в четверг ветер юго-западный, 4–7 метров в секунду, в пятницу — северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 2 по 8 марта

В Москве самым теплым днем недели с 2 по 8 марта стало 7 марта 2020 года. Тогда воздух прогрелся до +12 градусов.

Еще два суточных температурных максимума были установлены в 2025 году для 6 и 8 марта. В те дни столбики термометров в столице поднимались до рекордных для этих чисел отметок +6,9 и +10,4 градуса.

Наиболее высокую температуру воздуха 3 марта метеорологи зафиксировали в 1992 году. Тогда термометры в российской столице показывали +9 градусов. Самые теплые в истории метеонаблюдений в Москве 2 и 5 марта выдались в 1995 году. В те дни воздух в городе прогревался соответственно до +5,7 и +8,9 градуса.

Еще один температурный максимум недели установили 4 марта 1959 года. В тот день в городе потеплело до +7,5 градуса, что стало самым высоким показателем для этого числа за весь период погодного мониторинга в Москве.

Самая морозная погода в период с 2 по 8 марта наблюдалась в Москве 4 марта 1913 года. Тогда температура опускалась до −32,4 градуса. В 1898 году был установлен суточный температурный минимум за всю историю метеонаблюдений для 8 марта с отметкой −32,1 градуса.

В далеком 1888 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 6 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −31,5 градуса, и с тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось. А самое холодное 3 марта выдалось в 1919 году, когда в городе подморозило до −28,1 градуса.

До аномальных −27,8 градуса в Москве подмораживало 7 марта 1889 года. В 1884 году температура воздуха опускалась до рекордной отметки −26 градуса 2 марта. Самое холодное 5 марта в городе было в 1958 году с рекордом −25,6 градуса, который ни разу не обновлялся до сих пор.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 2 по 8 марта

Самым теплым днем недели с 2 по 8 марта за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стало 8 марта 2019 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +8 градусов. До рекордных для этого времени года +7 градусов в Ленинграде теплело 3 и 4 марта 1959-го и 7 марта 1979 года.

Еще три температурных максимума недели в Питере — это +6 градусов. До такой отметки воздух в городе на Неве прогревался 2 марта 2020-го, 5 марта 1959-го и 6 марта 1975 года.

Наиболее низкая температура фиксировалась в Петербурге 4 марта 1892 года. Термометры тогда показывали −28 градусов. До рекордных −27 в городе подмораживало 7 марта 1888 года. В том же 1888-м были установлены и с тех пор не обновлялись температурные минимумы для 3 и 5 марта, когда термометры показывали −26 и 24 градуса соответственно.

Минимальная температура 8 марта в Северной столице — это −25 градусов. Такой рекорд на Международный женский день был установлении в Ленинграде в 1958 году.

До аномальных −23 градусов в Питере подмораживало 2 марта 1892-го и 6 марта 1900 года. Эти показатели также вошли в хроники мониторинга погоды как самые низкие для этих чисел первого весеннего месяца.

