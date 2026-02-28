Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:25

«Если попали люди, то убило»: арка обрушилась в центре Москвы

Арочный вход в сквер рухнул в центре Москвы рядом с метро «Фрунзенская»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре Москвы обрушился арочный вход в сквер на улице Усачева, рядом с метро «Фрунзенская», сообщает MK.RU. По предварительным данным, причиной стала тяжесть снега.

Инцидент произошел в 16:00. Пострадавших нет.

Там если попали люди, то убило, конечно. Место проходное, это выход из парка, там до метро 100 метров. Снега слишком много, видимо, навалило, — рассказал очевидец MSK1.RU.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре обрушилась плита перекрытия из-за незаконной перепланировки квартиры на третьем этаже. Владелец жилья на улице Сидоренко самовольно внес изменения, не получив необходимых разрешений и согласований.

Также в Москве в ночь на 26 февраля обрушилось трехэтажное здание склада. Строение, возведенное в 1980-х годах, находилось в районе автомобильного кластера. В момент обрушения внутри здания никого не было, пострадавших нет. Среди последствий — повреждение автомобиля. Причиной обрушения стали скопление снега на крыше и ветхость здания.

Кроме того, на Киевском вокзале в Москве обвалился фрагмент лестницы. По данным источника, происшествие обошлось без пострадавших и на движение поездов ситуация не повлияла.

Москва
происшествия
снег
непогода
