Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США

Tasnim: при ударах Ирана по базам США погибли и ранены около 200 военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
По меньшей мере 200 военнослужащих погибли и ранены в результате ракетных ударов Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает Tasnim. По информации издания, Тегеран осуществил нападение на 14 американских военных баз в регионе.

В Иране заявили, что значительная часть ракет, выпущенных США и Израилем, не достигла своих целей. Они упали в пустынных и городских районах Ирака, а также в странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что 28 февраля на военной базе США в Бахрейне произошел пожар после атаки иранских вооруженных сил. Над объектом поднялся огромный столб черного дыма. В Бахрейне располагается центр обслуживания Пятого флота США, который отвечает за западную часть Индийского океана и Персидский залив.

До этого американский военнослужащий снял видео из окна базы в Бахрейне во время воздушной тревоги. В кадре слышен сигнал, предупреждающий о приближении ракеты, а затем раздается взрыв. Солдат, охваченный волнением, отходит от окна. Вернувшись, он фиксирует последствия удара, включая поднимающийся дым.

