Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 19:43

«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО

Кадыров рассказал, что ВС России приходится вести бой в снег и туман

Подписывайтесь на нас в MAX

Российским бойцам приходится вести бой в тяжелых погодных условиях на Сумском направлении, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. При этом российские специалисты сводят к минимуму преимущества, на которые надеется противник.

Погодные условия сейчас объективно сложные. Снег, вязкий грунт, туман и низкая облачность традиционно считаются фактором, осложняющим разведку и корректировку огня. Однако <..> личный состав нашего полка грамотно использует современные средства наблюдения и разведки, сводя к минимуму преимущества, на которые рассчитывает противник, — сообщил Кадыров.

По его словам, попытки противника скрыто перевозить боеприпасы и резервы регулярно пресекаются. Беспилотные расчеты работают непрерывно, они формируют устойчивую разведывательно-огневую линию, добавил глава Чечни.

Ранее операторы FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили тяжелые гекса- и квадрокоптеры ВСУ в Купянском районе Харьковской области. По информации Минобороны РФ, расчеты уничтожили аппараты противника благодаря точным сбросам боеприпасов и воздушным таранам.

Рамзан Кадыров
СВО
бои
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сняли прилеты иранских гиперзвуковых ракет по базам США
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Советник аятоллы Хаменеи мог погибнуть при атаке на Иран
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.