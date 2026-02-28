«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО

Российским бойцам приходится вести бой в тяжелых погодных условиях на Сумском направлении, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. При этом российские специалисты сводят к минимуму преимущества, на которые надеется противник.

Погодные условия сейчас объективно сложные. Снег, вязкий грунт, туман и низкая облачность традиционно считаются фактором, осложняющим разведку и корректировку огня. Однако <..> личный состав нашего полка грамотно использует современные средства наблюдения и разведки, сводя к минимуму преимущества, на которые рассчитывает противник, — сообщил Кадыров.

По его словам, попытки противника скрыто перевозить боеприпасы и резервы регулярно пресекаются. Беспилотные расчеты работают непрерывно, они формируют устойчивую разведывательно-огневую линию, добавил глава Чечни.

Ранее операторы FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили тяжелые гекса- и квадрокоптеры ВСУ в Купянском районе Харьковской области. По информации Минобороны РФ, расчеты уничтожили аппараты противника благодаря точным сбросам боеприпасов и воздушным таранам.