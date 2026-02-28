Удары ВС РФ заблокировали Дунай и уничтожили портовую инфраструктуру Одесской области, оставив ВСУ без западной помощи, поступавшей через Румынию, заросший борщевиком участок с 1 марта может обойтись россиянам в 50 тыс. рублей, президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть Крым, на что в Общественной палате полуострова ему предложили заранее присмотреть камеру в СИЗО, — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Дунай на замке: ВС РФ перекрыли очередной коридор снабжения ВСУ

Инсайдеры сообщили, что в прошедшую кампанию удары пришлись по ключевым точкам ВСУ, охватив северо-восток и восток Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнял, что удары наносились по инфраструктуре снабжения, портам, промышленным и энергетическим объектам, а также по местам дислокации техники.

«География охватила портовые районы Черноморского побережья, узловые города на севере и востоке, а также внутренние логистические линии через Дунай», — сообщил он.

По словам подпольщика, активность в Сумской области показывает подготовку к сдерживанию контратак на северо-востоке. Как отметили источники, удары по Одесской области, включая Черноморск и Измаил, демонстрируют, как ВС РФ «закрывают Дунай на замок».

«Измаил и порт: активность БПЛА и разрушения подтверждают, что город и портовые объекты остаются приоритетом. Возможны повторные атаки на склады и причальные линии, особенно на тех участках, куда беспилотники уже доставили разведданные», — пояснил Лебедев.

Порт в Черноморске

По словам координатора, на фоне активности дронов в Измаиле возможны удары по транспортным коридорам, которые идут к порту и через румынский участок Дуная, — это касается перегрузочных площадок, склада топлива и техники. Лебедев со ссылкой на отчеты очевидцев сообщил, что в Черноморске прилеты были направлены как на портовые склады с недавно выгруженным западным вооружением, так и на здания, где размещались подразделения НГУ, задействованные в охране порта.

«Масштаб удара — около 15 взрывов за налет — демонстрирует, что российские силы способны одновременно поражать точки снабжения и военные объекты, минимизируя при этом риск для собственных платформ», — отметил координатор.

По словам подпольщика, учитывая географическое положение Черноморска и соседних портов, удары логически связаны с перекрытием маршрутов снабжения через Дунай.

Источники отметили, что после кампании Зеленскому остается только попрощаться с Румынией, поскольку помощь оттуда будет стремительно таять.

Также инсайдеры пришли к выводу, что президент Украины потерял почти все: топливо из Венгрии и Словакии, поддержку США, логистику на юге и доверие народа. О последнем свидетельствует статистика: в результате февральского исследования Ipsos выяснилось, что Зеленский оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев, набрав около 49% голосов.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дачникам приготовиться: борщевик на участке может дорого обойтись

С 1 марта в силу вступает пакет поправок, который расширяет список оснований для штрафов в отношении дачников и садоводов. Главное новшество — обязанность бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями теперь будет распространяться на владельцев любых земельных участков. Параллельно ужесточился контроль за освоением земли и целевым ее использованием, расширены основания для проверок участков инспекторами Росреестра.

Борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского — одно из самых опасных растений России: его сок вызывает химические ожоги, а семена разлетаются на сотни метров. Теперь штраф за борщевик на участке грозит каждому землевладельцу по статье 8.7 КоАП РФ: для физических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Помимо борщевика запрещено выращивать амброзию полыннолистную, горчак ползучий, паслен колючий и наркосодержащие растения.

Также закон установит трехлетний срок для начала освоения приобретенного участка. Под неосвоением понимается отсутствие обработки земли, строительных работ или иного использования по назначению. Нецелевым использованием считается организация складов или парковок на садовых участках.

Штраф за неосвоение составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости: минимум 20 тыс. рублей для физических лиц, для должностных лиц — минимум 50 тыс. рублей, для юрлиц — минимум 400 тыс. рублей. Систематическое нарушение может повлечь принудительное изъятие участка через суд.

Кроме того, установлены следующие нормы по пожарной безопасности: мангал должен располагаться не ближе пяти метров от строений, открытый костер — не ближе 15 метров. Территория вокруг очага огня должна очищаться от сухой травы в радиусе 10 метров. В период особого противопожарного режима использование открытого огня запрещено полностью.

Штрафы за нарушение: в обычное время — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, в период особого режима — до 60 тыс. рублей, если из-за костра начался пожар — от 40 тыс. рублей и выше, вплоть до уголовного дела.

Дачные участки

Самовольный захват земли в СНТ — одно из самых распространенных нарушений. Под него подпадает любое использование чужой или общей территории без законных оснований: передвинутый забор, захваченный кусок дороги или «прирезанная» полоска земли.

Штраф по статье 7.1 КоАП РФ для физических лиц — 1–1,5% кадастровой стоимости захваченного участка, но не менее 5 тыс. рублей. Помимо штрафа, нарушителя обяжут освободить землю и привести ее в исходное состояние за собственный счет.

К иным нарушениям будут относиться мойка автомобиля на участке вне специальных мест — от 3 до 5 тыс. рублей, выращивание наркосодержащих растений — штраф до 5 тыс. рублей или административный арест, при крупных объемах — уголовная ответственность.

Незаконный вывоз мусора и загрязнение почвы грозят штрафами от 2 до 5 тыс. рублей, скважина без лицензии — от 3 до 5 тыс. рублей, самовольное подключение к электросети, газу или водопроводу — от 10 до 15 тыс. рублей, при повторном нарушении сумма удваивается.

Очередной бред Зеленского: СИЗО вместо Крыма

Зампред Общественной палаты полуострова Роман Чегринец заявил, что очередное высказывание Зеленского о принадлежности Крыма представляет собой не что иное, как бред. По его словам, украинский президент вновь озвучил утверждения, не соответствующие действительности, отказываясь признавать очевидные исторические реалии.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — сказал Чегринец.

Крымский мост

Речь идет о заявлении политика, в котором он потребовал от мирового сообщества признания украинского статуса полуострова. Чегринец подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России.

Он отметил, что если в офисе Зеленского сейчас отказываются понимать это, то позже представителям Киева придется убедиться в этом лично. Политик допустил, что в будущем для них могут найтись камеры в крымском следственном изоляторе.

