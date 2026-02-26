Дачников предупредили о штрафах за ряд растений

Если на дачном участке вырос борщевик, то владелец может получить крупный штраф, заявил юрист Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, обязывающие бороться с опасными инвазивными растениями.
Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей, — заявил специалист.
Перечень таких растений и размер штрафа определяются региональными властями. Для простых граждан сумма взыскания составит от 20 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф будет значительно выше — от 400 до 700 тыс. рублей. В отдельных случаях участок могут изъять из земель сельхозназначения или вовсе прекратить право пользования им.
При обнаружении инвазивного растения Русяев советует ознакомиться с региональным списком. Затем необходимо провести уничтожение разрешенными способами. Специалист рекомендует сделать фото- или видеосъемку территории до и после обработки. Это станет доказательством принятых мер при возможной проверке.
Ранее юрист Филипп Терехин также напомнил, что с 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки, которые меняют подход к эксплуатации дачных и земельных наделов. Главное изменение касается видов разрешенного использования земли. Теперь процедура определения ВРИ становится более прозрачной и единообразной. Владельцам больше не нужно гадать, какие постройки допустимы на участке. Ориентиром выступят федеральный классификатор и градостроительные регламенты конкретной территории.