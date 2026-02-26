Дачников предупредили о штрафах за ряд растений Юрист Русяев заявил, что дачники могут получить штраф за борщевик на участке

Если на дачном участке вырос борщевик, то владелец может получить крупный штраф, заявил юрист Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм». Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, обязывающие бороться с опасными инвазивными растениями.

Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей, — заявил специалист.

Перечень таких растений и размер штрафа определяются региональными властями. Для простых граждан сумма взыскания составит от 20 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф будет значительно выше — от 400 до 700 тыс. рублей. В отдельных случаях участок могут изъять из земель сельхозназначения или вовсе прекратить право пользования им.

При обнаружении инвазивного растения Русяев советует ознакомиться с региональным списком. Затем необходимо провести уничтожение разрешенными способами. Специалист рекомендует сделать фото- или видеосъемку территории до и после обработки. Это станет доказательством принятых мер при возможной проверке.

Ранее юрист Филипп Терехин также напомнил, что с 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки, которые меняют подход к эксплуатации дачных и земельных наделов. Главное изменение касается видов разрешенного использования земли. Теперь процедура определения ВРИ становится более прозрачной и единообразной. Владельцам больше не нужно гадать, какие постройки допустимы на участке. Ориентиром выступят федеральный классификатор и градостроительные регламенты конкретной территории.