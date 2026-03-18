Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля

Чтобы вырастить рекордный урожай картофеля, следует отдавать предпочтение суперэлитным сортам, в том числе «Гале», «Королеве Анне», «Веге», «Фрителле», «Садону» и другим, заявил 360.ru агроном Вячеслав Маслов. Семена в среднем должны быть 100 граммов, уточнил эксперт.

Обычно семена сажают на глубину трех диаметров клубня. Чем клубень меньше, тем ближе к поверхности его сажают — так его росткам проще пробиться. Также глубина посадки зависит от состава почвы: чем она плотнее, тем ближе к поверхности сажают картофель, чем легче — тем глубже, — отметил Маслов.

Он напомнил, что картофель важно своевременно поливать, особенно при сухой почве. Во время цветения эта процедура обязательна. Помимо этого, почву нужно подкармливать удобрениями, например комплексными или ранневесенними с высоким содержанием азота.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова заявила, что на некоторых дачных участках до сих пор можно увидеть сугробы в высоту человеческого роста. По ее словам, дачникам необходимо прогреть почву. Для этого нужно присыпать грядку землей.