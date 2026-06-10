Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Тульской области Шесть человек пострадали в ДТП с семью машинами под Тулой

Семь транспортных средств столкнулись на федеральной трассе М-2 в Тульской области, пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в МАКСе. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 190-м километре автодороги поступило в пожарную охрану около восьми часов вечера.

Информация о состоянии пострадавших не приводится. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены спасатели. Как сообщили в МЧС, одного из пострадавших пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Ранее в Екатеринбурге завели уголовные дела по двум статьям по факту ДТП с автобусом. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов.

До этого глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работали на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.