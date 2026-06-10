После смертельного ДТП в центре Екатеринбурга завели уголовные дела СК: два уголовных дела возбудили по факту аварии с автобусом в Екатеринбурге

Уголовные дела по двум статьям возбуждены по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СК РФ в МАКСе. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В Екатеринбурге возбуждены уголовные дела в связи с ДТП с погибшими и пострадавшими, — говорится в сообщении.

По данным следствия, ДТП произошло на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов.

Уголовные дела будут расследовать по двум статьям: нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели людей, и оказание услуг автотранспортным предприятием, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работали на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет.