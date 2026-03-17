Садовод посоветовала, как ускорить таяние снега на грядке Садовод Самойлова: чтобы снег быстрее растаял, нужно посыпать его землей

На некоторых дачных участках до сих пор можно увидеть сугробы в высоту человеческого роста, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, дачникам необходимо прогреть почву. Она отметила, что для этого нужно присыпать грядку землей.

Чтобы снег на грядках поскорее растаял, а почва прогрелась, нужно посыпать сугробы землей или золой. Бояться снега на дачах не стоит — скорее всего, в этом году грядки как следует напитаются полезными веществами, свойственными структурированной снеговой воде, — отметила садовод.

По ее словам, скорее всего, снег будет таять равномерно, а вода впитываться в почву порционно. Однако если сугробы будут лежать долго, а температура при этом превышать +15 градусов, стоит позаботиться об укрытых на зиму растениях — розах, крупнолистной гортензии, винограде. Необходимо приоткрыть укрытие, чтобы обеспечить доступ кислорода, рассказала Самойлова.

Ранее садовод раскрыла два секрета увеличения всхожести семян пеларгонии и лаванды на этапе посева. Она пояснила, что семена пеларгонии необходимо прокатать между двумя слоями наждачной бумаги мелкой фракции с легким, едва заметным нажимом. Лаванду же сеют в обычную емкость с землей на глубину 1 см, присыпают почвой и держат около двух дней в самом теплом месте.