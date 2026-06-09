В Гидрометцентре рассказали, где в России еще не растаял снег

В Гидрометцентре рассказали, где в России еще не растаял снег Синоптик Макарова: снег в России остался только на севере Ямала и в Норильске

Снег растаял почти по всей России, но еще остался на севере Ямала, Новой Земле и на Таймыре, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, небольшое количество осадков сохранилось лишь примерно на 5% территории страны.

Процентов 5 [территории России покрыто снегом], может быть. Снег на севере Ямала, на Новой земле и на Таймыре — до 14 см, — поделилась синоптик.

Также, по ее словам, снег сохранился в районе Норильска на возвышенности, на Чукотке, в Магаданской области. Помимо этого, осадки сохраняются и на севере Камчатского края.

Ранее Макарова сообщила, что в День России, 12 июня, температура в московском регионе может достигнуть 32 градусов, что на 6–7 градусов выше средних климатических показателей. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью температура составит +14–19 градусов.

До этого стало известно, что сотрудники российских офисов могут временно прекратить работу, если температура в помещении выходит за пределы установленных норм. В летний период она не должна превышать 28 градусов.