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20 июня 2026 в 13:01

Июньский снегопад остановил движение на участке трассы в Забайкалье

Из-за снега в Забайкалье перекрыли отрезок трассы Баляга — Ямаровка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Из-за ухудшения погоды в Забайкалье временно перекрыли отрезок дороги Баляга — Ямаровка, сообщает Telegram-канал Baza. На участке между селами Малоархангельск и Малета специалисты убирают снежные заносы и поваленные деревья.

В соседней Бурятии сотрудники регионального МЧС предупредили местных жителей о возможных заморозках, которые достигнут отметки минус три градуса. По данным спасателей, существует риск снижения урожайности и гибели сельскохозяйственных растений.

Ранее сообщалось, что в сибирском Томске местные жители оказались в сложной ситуации из-за массового появления гнуса. Обычные пешие прогулки по городу превратились для людей в настоящее испытание. Причиной стала необычно теплая и влажная погода, которая создала идеальные условия для размножения личинок насекомых.

Между тем в поселке Мамакан, расположенном в Иркутской области, жители рассказали о серьезных транспортных трудностях. Местные сообщили, что паромная переправа через реку Витим больше не функционирует, а единственная дорога, ведущая к городу Бодайбо, стала практически непроезжей из-за грязи и многочисленных ям.

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