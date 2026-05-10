10 мая 2026 в 15:22

Снежный ураган накрыл Урал и Югру: блэкаут, когда доберется до Москвы?

Майские снежные бури обрушились на несколько регионов России. Что происходит на Урале и в Югре, есть ли жертвы и разрушения, когда ураган доберется до Москвы?

Шторм, град, ураган сносит деревья: что происходит на Урале

В День Победы 9 мая шторм и град обрушились на Екатеринбург и Свердловскую область, в нескольких регионах на Урале было объявлено штормовое предупреждение: майский ураган зацепил Пермский край, Татарстан, Челябинскую область.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о многочисленных упавших деревьях, ветер сносил светофоры, крыши, автобусные остановки и временный пешеходный туннель. После этого на Екатеринбург обрушился град, а река Исеть вышла из берегов. Местные СМИ сообщают, что скорость ветра достигала 27 м/с, шквалистый ветер нес с собой дождь, переходящий в снег.

В результате урагана в городе Березовский ураган оставил без света поселки Монетный, Лосиный, Становлянка, Ленинский и Сарапулка.

В Пермском крае зафиксированы отключения электричества в Красновишерском, Соликамском, Очерском и ряде других муниципальных округах Прикамья. «Россети Урал» объявили режим повышенной готовности для устранения аварий.

«Из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области временно оказались без электричества. Шквалистый ветер и мокрый снег вызвали нарушения: деревья упали на провода и оборвали ЛЭП. Сейчас службы проводят восстановительные работы», — пишет Telegram-канал SHOT.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор региона Денис Паслер, как и глава Пермского края Дмитрий Махонин, не комментировали последствия непогоды в регионе.

Снежный ураган в ХМАО, массовые отключения света, что известно

10 мая майский снегопад и шквалистый ветер добрались до Ханты-Мансийского автономного округа. По данным SHOT, десятки тысяч людей остались без электричества из-за непогоды.

Ураганный ветер обрушился на запад ХМАО: из-за сильного ветра и снега валятся деревья, снег заметает дороги и придомовые территории. В управлении МЧС по ХМАО предупредили о сильном ветре скоростью 25 м/с, метели и гололедице.

Из-за непогоды была закрыта автодорога «Югра»: на дороге практически нулевая видимость, ограничения введены на участке длиной почти 400 км. В ГАИ сообщили, что на 48-м км автодороги под Когалымом произошло смертельное ДТП: водитель автобуса протаранил легковой автомобиль, погибли два человека, еще трое получили травмы. По сообщениям СМИ, в некоторых районах Югры из-за непогоды отключилось электричество.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук призвал жителей региона оставаться дома. Он заверил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. В некоторых районах температура сегодня ночью опустится до минус 6 градусов. По прогнозу, циклон начнет уходить завтра.

Когда уральский ураган доберется до Москвы, чего ждать

По данным «Яндекс.Карт», зона ураганных ветров (от 12 до 16 м/с) протянулась вдоль Уральских гор от Омска до Нового Уренгоя. Особенно сильные ветра северо-западного направления бушуют в Новом Уренгое, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске.

Уже в ближайшие часы 10 мая ураган начнет смещаться на северо-запад по Западно-Сибирской равнине, в центре бури окажется Новый Уренгой. Уже завтра днем ветер начнет стихать, погода полностью успокоится к утру 12 мая.

Таким образом, Москве не угрожает приход снежного урагана с Урала. Синоптики прогнозируют, что холодная погода с температурой ниже майской климатической нормы задержится в столице еще на два-три дня, после чего начнется мощное потепление.

Валентин Меликов
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
