11 мая 2026 в 20:22

Снежные бури атаковали Урал: ураган 11 мая, когда закончится непогода, чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мощная снежная буря обрушилась на Урал в середине мая, в итоге аэропорты оказались закрыты, а дороги парализованы. Что происходит 11 мая, где действуют штормовые предупреждения, когда это закончится?

Что происходит на Урале 11 мая, закончилась ли снежная буря

В Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение: в регионе продолжается мощнейший ураган, скорость ветра во время которого достигала 20 м/с.

Кроме того, ураган охватил соседний Пермский край, самые интенсивные порывы ветра зафиксированы в Лысьве — до 20 м/с, в Оханске и Большом Савино — 18 м/с.

Что происходит в ХМАО 11 мая, когда закончится ураган

Со вчерашнего дня мощные снегопады с ветром переместились на Северный Урал, в Ханты-Мансийский автономный округ. СМИ сообщают, что в регионе образовались сугробы по колено и оказался побит рекорд осадков, продержавшийся 90 лет. При этом ситуацию осложнял экстремальной сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду.

Региональные власти ввели ограничения на передвижение по региональным трассам из-за непогоды, временно перекрывали дороги Покачи — Лангепас, Нижневартовск — Сургут и Сургут — Когалым. В Пыть-Яхе из-за непогоды ввели режим ЧС. Там ветер снес крышу аварийного многоквартирного дома, в котором жили восемь семей, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также аномальный майский снегопад с порывами ветра до 23 м/с обрушился на Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, в городе Ноябрьске за ночь выпало более 60 см снега (втрое больше месячной нормы). Городской аэропорт приостановил работу. Транспортная система региона оказалась практически парализована: так, в Муравленко временно было полностью остановлено движение общественного транспорта, население просили не покидать свои дома без крайней необходимости. В некоторых районах города образовались гигантские сугробы, высота которых достигает трех метров.

Когда закончится снежный ураган на Урале, сколько будет градусов

По данным карт «Яндекс.Погоды», в настоящее время зона похолодания и ураганных ветров сместилась на север Ямало-Ненецкого автономного округа и охватывает территорию Обской губы Карского моря. Температура в регионе держится на уровне −5–7 градусов, а скорость ветра достигает 14–16 м/с.

По прогнозу, в течение ближайших суток ветер стихнет и вернется стабильная погода. При этом южнее, в Свердловскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край придет жаркая погода.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Так, по прогнозу Гидрометцентра, к 13 мая в Екатеринбурге потеплеет до +15–20 градусов. При этом ночью в регионе ожидаются заморозки до −5. Аналогичным образом погода будет меняться в ХМАО: ночью температура опускается до −2–3 градусов, однако днем в Югре солнце может прогревать воздух до +15–17 градусов.

Севернее, в Ноябрьске, Муравленко и Тарко-Сале, погода также улучшится: после завершения урагана к 14 мая в ЯНАО ожидается потепление до +3–4 градусов.

Валентин Меликов
