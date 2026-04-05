05 апреля 2026 в 10:13

Москвичей предупредили о надвигающейся метели после аномального тепла

Синоптик Тишковец: метель накроет Москву в конце следующей недели

Четверг и пятница, 9 и 10 апреля, станут самыми холодными и снежными днями на следующей неделе в Москве, сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, по ощущениям температура будет достигать 5–8 градусов мороза.

Самыми холодными, снежными, ветреными и «скользкими» будут четверг и пятница, когда в тылу циклона порывы промозглого северного ветра, в сопровождении метели при видимости до 1–4 километров, по скорости достигнут штормовых 15 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что вернулась зима и на улице как будто 5–8 градусов мороза, — отметил он.

Ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз на лето 2026 года, согласно которому в большинстве регионов страны ожидается аномально жаркая погода. В июне превышение среднемесячных температур прогнозируется на территориях Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-западе Красноярского края.

До этого стало известно, что обильные осадки и усиление ветра вновь ожидаются в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов указал на необходимость усилить подготовку к непогоде.

Москва
метель
Евгений Тишковец
прогноз погоды
