Силы ПВО сбили третий БПЛА, летевший на Москву Собянин: силы ПВО сбили еще один летевший на Москву БПЛА

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил глава столицы.

До этого Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Утром 5 июня пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей. Также ВСУ попытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.