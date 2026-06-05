Москвичам пообещали теплую летнюю погоду Леус: температура в Москве в пятницу поднимется до плюс 25 градусов

В пятницу, 5 июня, в Москве ожидается переменная облачность и сухая погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Дневная температура поднимется до плюс 23–25 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Ночью термометры покажут плюс 12–14 градусов. Ветер северо-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

Погоду в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, надвигающегося на центр европейской России с севера. Ветер будет слабым, что создаст благоприятные условия для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что вода на черноморских и балтийских курортах России пока остается слишком холодной для массового купания. На данный момент эта температура подойдет закаленным людям.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев указал, что самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе. По словам синоптика, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.