ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 07:45

Москвичам пообещали теплую летнюю погоду

Леус: температура в Москве в пятницу поднимется до плюс 25 градусов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В пятницу, 5 июня, в Москве ожидается переменная облачность и сухая погода, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Дневная температура поднимется до плюс 23–25 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Ночью термометры покажут плюс 12–14 градусов. Ветер северо-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру достигнет 751 миллиметра ртутного столба.

Погоду в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, надвигающегося на центр европейской России с севера. Ветер будет слабым, что создаст благоприятные условия для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что вода на черноморских и балтийских курортах России пока остается слишком холодной для массового купания. На данный момент эта температура подойдет закаленным людям.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев указал, что самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе. По словам синоптика, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.

Москва
Михаил Леус
погода
лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном
Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении
Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье
Стало известно, где может пройти встреча Москвы, Баку и Еревана
Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче
Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам
«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики
Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире
Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Греф назвал четыре «всадника апокалипсиса» российской экономики
Иммунолог опровергла популярный миф о тополином пухе
Мальцев назвал лидеров современного мирового синхронного плавания
Глызин получил запрет на танцы во время выступлений
В МИД РФ раскрыли, куда обращаться Европе ради диалога с Россией
Появились кадры с места поисков семьи Усольцевых
Названа возможная причина жестокой расправы над беременной москвичкой
«Инструмент расправы»: Володин о метаморфозах западного правосудия
В Южной Америке поставили США на место после введения пошлин
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.