Москвичей предупредили о приближении сентября Синоптик Леус: погода в Москве в четверг будет напоминать начало сентября

Погода в Москве в четверг, 16 июля, будет напоминать начало сентября — аномально холодно и с кратковременными дождями, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT. По его словам, столицу пересечет холодный атмосферный фронт с севера на юг.

Порывистые ветры северных румбов будут поставлять к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы, что удержит температурный фон существенно ниже климатической нормы — на уровне начала сентября, — отметил Леус.

Синоптик рассказал, что в столице ожидается от +18 до +20 градусов, по области — от +17 до +22. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба.