Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье Гидрометцентр: в Московском регионе ожидаются гроза и ветер до 15 м/с

Экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду действует в Московском регионе, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ближайший час с сохранением до конца суток местами в Подмосковье ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с, — сказал собеседник агентства.

Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали наступление сухой летней погоды в Москве и Подмосковье уже в пятницу, 17 июля. По их данным, в этот день в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ночные температуры в мегаполисе составят до 13 градусов, по области — до 10. Днем воздух прогреется до 24 градусов в Москве и до 25 градусов в Подмосковье.

Ранее МЧС России предупредило, что ливни, грозы, град и штормовой ветер с порывами до 25 м/с и выше возможны в восьми регионах четырех федеральных округов страны 15 июля. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия могут затронуть Дальний Восток, Урал, Приволжье и Северный Кавказ.

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