МЧС предупредило о шторме с градом в восьми регионах России

МЧС предупредило о шторме с градом в восьми регионах России МЧС: ливни и ветер до 25 м/с обрушатся на восемь регионов России 15 июля

Ливни, грозы, град и штормовой ветер с порывами до 25 м/с и выше возможны в восьми регионах четырех федеральных округов страны 15 июля, сообщается в прогнозе МЧС России. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия могут затронуть Дальний Восток, Урал, Приволжье и Северный Кавказ.

15 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края, — говорится в прогнозе.

Ранее стало известно, что мощная гроза оставила без электроснабжения 42,5 тыс. жителей Ленинградской области. Подачу электричества уже восстановили более чем для 20 тыс. человек. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются поэтапно: сначала специалисты восстанавливают линии электропередачи высокого напряжения, затем распределительные сети и после этого подключают отдельных потребителей.

До этого пресс-служба компании «Россети Центр» сообщила, что часть населенных пунктов Тверской области осталась без электроснабжения после мощного урагана. Циклон обрушился на регион днем 11 июля.