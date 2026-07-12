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12 июля 2026 в 11:52

Мощная гроза оставила без света тысячи человек под Петербургом

Губернатор Дрозденко: гроза оставила без света 42,5 тыс. человек в Ленобласти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мощная гроза оставила без света 42,5 тыс. человек в Ленинградской области, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКСе. По его словам, уже восстановлена подача более чем 20 тыс. жителей.

Стихия оказалась настолько сильной, что электричество отключилось у 42,5 тыс. человек. Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома. Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тыс. жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы, — написал он.

По его словам, восстановление электроснабжения ведется поэтапно. Сначала приводят в порядок линии электропередачи высокого напряжения (110 кВ), затем — распределительные сети, и в завершение подают электричество каждому потребителю. Он добавил, что «Россети Ленэнерго» задействовали 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники.

Ранее пресс-служба компании «Россети Центр» сообщила, что часть населенных пунктов Тверской области осталась без электроснабжения после мощного урагана. Циклон обрушился на регион днем 11 июля.

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