Синхронист Мальцев раскрыл, как триумф на чемпионате мира изменил его жизнь Синхронист Мальцев заявил, что ЧМ-2025 стал ярким периодом в его карьере

Синхронист Александр Мальцев рассказал NEWS.ru, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре стал ярким периодом в его карьере. Он отметил, что иногда его узнают на улице и обращаются за автографом, но чаще это происходит на соревнованиях.

Чемпионат мира — очень яркая веха в моей спортивной карьере. Был эмоциональный подъем и повышенное внимание со стороны медиа после турнира. Не могу сказать, что это кардинально изменило мою жизнь, она идет своим чередом. Иногда подходят люди на улицах, просят автограф — это действительно приятно. Бывают случаи, когда подходят люди на улицах, чтобы попросить сфотографироваться, взять автограф. Но чаще это происходит во время соревнований или каких-то спортивных мероприятий, — сказал Мальцев.

Ранее синхронист заявил, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира в Сингапуре. Сейчас Мальцев сосредоточен на работе тренером. Он отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным. На тех соревнованиях Мальцев завоевал три золотых медали.