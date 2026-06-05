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05 июня 2026 в 08:00

Синхронист Мальцев раскрыл, как триумф на чемпионате мира изменил его жизнь

Синхронист Мальцев заявил, что ЧМ-2025 стал ярким периодом в его карьере

Олеся Платонова и Александр Мальцев Олеся Платонова и Александр Мальцев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Синхронист Александр Мальцев рассказал NEWS.ru, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре стал ярким периодом в его карьере. Он отметил, что иногда его узнают на улице и обращаются за автографом, но чаще это происходит на соревнованиях.

Чемпионат мира — очень яркая веха в моей спортивной карьере. Был эмоциональный подъем и повышенное внимание со стороны медиа после турнира. Не могу сказать, что это кардинально изменило мою жизнь, она идет своим чередом. Иногда подходят люди на улицах, просят автограф — это действительно приятно. Бывают случаи, когда подходят люди на улицах, чтобы попросить сфотографироваться, взять автограф. Но чаще это происходит во время соревнований или каких-то спортивных мероприятий, — сказал Мальцев.

Ранее синхронист заявил, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира в Сингапуре. Сейчас Мальцев сосредоточен на работе тренером. Он отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным. На тех соревнованиях Мальцев завоевал три золотых медали.

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