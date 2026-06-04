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04 июня 2026 в 11:48

Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере

Синхронист Мальцев заявил, что решил взять паузу в карьере после успешного ЧМ

Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев заявил NEWS.ru, что решил взять паузу в карьере после успешного выступления на чемпионате мира в Сингапуре. Сейчас он сосредоточен на работе тренером. Мальцев отметил, что турнир в Сингапуре был сложным и эмоциональным.

Мы вернулись и победили после четырехлетнего отсутствия в международном спортивном сообществе. Но мне не хватало больше своей вовлеченности в тренерскую работу, которую я все эти годы также вел параллельно со своей спортивной карьерой. Не хватало времени для того, чтобы со своими спортсменами выезжать на соревнования, присутствовать во время важных стартов. После чемпионата мира захотелось отдохнуть от своей спортивной карьеры и переключиться на работу, на которую не хватало времени, — сказал Мальцев.

Ранее Мальцев прокомментировал новость о возвращении национальной символики российским атлетам в водных видах спорта. По его словам, это очень важное событие, поскольку любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн страны, стоя на высшей ступени пьедестала.

Спорт
синхронное плавание
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