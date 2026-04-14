«Мотивирует двигаться дальше»: синхронист Мальцев о возвращении флага РФ

Любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн страны, стоя на высшей ступени пьедестала, заявил NEWS.ru семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Так он прокомментировал новость о возвращении национальной символики российским атлетам в водных видах спорта. Мальцев отметил, что это очень важное и радостное событие для всех спортсменов.

Эмоции только положительные, это очень мотивирует двигаться дальше. Любой спортсмен хочет выступать под своим флагом и слышать гимн своей страны, стоя на высшей ступени пьедестала. Мы этого долго ждали, много работали и не теряли надежды, — сказал Мальцев.

Он поблагодарил руководителя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина за проделанную работу и поддержку атлетов. Мальцев уверен, что спортсмены выйдут и докажут все своими результатами.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований под национальным флагом и гимном. Речь идет о плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.