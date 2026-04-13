13 апреля 2026 в 15:21

Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований, сообщила пресс-служба организации. Они могут выступать под национальным флагом и гимном.

Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами, — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российских спортсменов юниорского и молодежных возрастов допустили к турнирам под эгидой Международного союза триатлона (World Triathlon). Уже в апреле россияне смогут подать заявки на участие в соревнованиях в Испании и Узбекистане.

1 января 2026 года Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсменам запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ. World Aquatics стала первой федерацией, допустившей к состязаниям отечественных атлетов в нейтральном статусе в командных соревнованиях.

Спорт
российские спортсмены
плавание
пловцы
Приглашение в Госдуму, конфликт с Савичевой: как живет Полина Гагарина
«Будет сложно продать за 345 млн»: раскрыта судьба особняка Меладзе
Площадь пожара в здании XIX века в центре Петербурга выросла в шесть раз
Диетолог раскрыла, чем лучше всего кормить мужа
«Венгр» свалил Орбана: что означает победа Мадьяра для Европы и России
В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
«Строго оборонительная миссия»: Макрон сделал заявление о ситуации в Ормузе
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

