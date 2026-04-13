Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном

Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном World Aquatics допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований, сообщила пресс-служба организации. Они могут выступать под национальным флагом и гимном.

Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами, — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что российских спортсменов юниорского и молодежных возрастов допустили к турнирам под эгидой Международного союза триатлона (World Triathlon). Уже в апреле россияне смогут подать заявки на участие в соревнованиях в Испании и Узбекистане.

1 января 2026 года Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсменам запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ. World Aquatics стала первой федерацией, допустившей к состязаниям отечественных атлетов в нейтральном статусе в командных соревнованиях.