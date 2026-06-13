Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июня: где сбои в России

Сегодня, 13 июня, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 13 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 13 июня жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных сотовых операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами, а также загружать видео и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 13 июня поступило от жителей Москвы и Краснодарского края. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Ставрополья, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского и Пермского краев, Новосибирской, Иркутской, Томской, Кировской, Омской, Рязанской, Самарской, Тверской и Челябинской областей.

Почему не работает мобильный интернет 13 июня

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Точечные отключения мобильного интернета позволяют снизить точность наведения беспилотников, заявили в тульском Министерстве цифрового развития и связи.

«Это необходимая мера. Точечные отключения позволяют снизить точность наведения БПЛА, защитить жителей и объекты инфраструктуры. Подобные ограничения применяются во многих регионах. Ограничения касаются только доступа с мобильных устройств. Сети Wi-Fi и домашний интернет функционируют в обычном режиме», — сообщил заместитель министра Роман Борисов.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru объяснил, что ВСУ используют местные телефонные вышки для управления своими беспилотниками. Именно поэтому, как отметил спикер, на территории России и вводятся интернет-ограничения.

«Российская сим-карта вставляется в беспилотник, и оператор имеет возможность, сидя на Украине, связаться по этим вышкам со своим БПЛА. <…> А если на беспилотнике установлена камера, то противник получит изображение. Он может подкорректировать маршрут и таким образом нанести точный удар», — пояснил он.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет, что делать во время сбоев

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Чаще всего полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС, выйти в интернет можно через Wi-Fi. Также россияне могут пользоваться сайтами из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

Читайте также:

Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович

Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели

Танец в бикини, смерть дочки, мнение об СВО: как живет Елена Захарова