В Кремле поддержали отключение мобильного интернета

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, силовые ведомства также считают эти меры целесообразными.

Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым, — сообщил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что интернет в четырех регионах Центрального федерального округа восстановлен после повреждения магистрального канала «Ростелекома». Авария произошла на территории Ярославской области. В итоге без связи остались жители Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.

До этого в Госдуму был внесен законопроект, который освобождает операторов связи от ответственности за отключение интернета или прекращение услуг связи по требованию правоохранительных органов. Соответствующие поправки предлагается в нести в закон «О связи».