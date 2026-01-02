Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год Юлия Барановская встретила Новый год вместе с семьей в Патагонии

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми встретила Новый год на ледниках Патагонии после сложного перелета с задержками и изменением маршрута, об этом она рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, семье удалось успеть на пересадку и добраться к месту в канун праздника.

Все сложилось чудом — и вот мы здесь. Мечта сбылась в канун Нового года: рано утром 31 декабря мы сели на лодку, чтобы отправиться к самым известным ледникам Патагонии — завораживающим сокровищам Южной Америки, — написала телеведущая.

Как уточнила Барановская, семья отправилась к ледникам Спегаццини, Упсала и Перито-Морено, которые осматривали с воды. По ее словам, экипаж лодки создал новогоднюю атмосферу, угощая туристов шампанским со льдинками, а путешествие сопровождалось высадкой на берег и наблюдением за андским кондором.

Ранее певица P!nk (Алиша Бет Мур) встретила Новый год в больнице после операции на шее, в ходе которой ей вживили два металлических диска. Как рассказала артистка, она провела праздник одна, в то время как ее семья отдыхала на горнолыжном курорте. Теперь новый шрам, по ее словам, станет напоминанием о ценности своего тела.