02 января 2026 в 15:42

Известная певица провела Новый год на больничной койке

Певица P!nk встретила Новый год в больнице из-за операции на шее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Певица P!nk (Алиша Бет Мур) встретила Новый год в больнице после серьезной операции, о чем она сообщила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка рассказала, что ей вживили два металлических диска в шею, а праздник она провела в одиночестве, в то время как ее семья отдыхала на горнолыжном курорте.

Может быть, это и не какая-нибудь модная подтяжка лица, но в мою шею вживили два новых блестящих диска. Новый шрам стал напоминанием о том, что я ценю свое тело, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что актер Федор Добронравов спустя полтора года после хирургического вмешательства на спине возобновил активную деятельность в кинематографе. Он снялся в картинах «Семь верст до рассвета», второй части ленты «Чебурашка», а также в проектах «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается» и «Три струны».

Кроме того, экс-футболисту национальной команды Бразилии Роберто Карлосу выполнили операцию на сердце. Во время отпуска у него диагностировали тромб в нижней конечности, что потребовало последующего хирургического лечения.

