Известная певица провела Новый год на больничной койке

Певица P!nk (Алиша Бет Мур) встретила Новый год в больнице после серьезной операции, о чем она сообщила в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка рассказала, что ей вживили два металлических диска в шею, а праздник она провела в одиночестве, в то время как ее семья отдыхала на горнолыжном курорте.

Может быть, это и не какая-нибудь модная подтяжка лица, но в мою шею вживили два новых блестящих диска. Новый шрам стал напоминанием о том, что я ценю свое тело, — говорится в сообщении.

