ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 16:41

Ушедший в тень из-за проблем со здоровьем Добронравов вернулся к работе

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Спустя полтора года после операции на позвоночнике актер Федор Добронравов вернулся к активной работе в кино, сообщает «Вокруг ТВ». Известно, что сейчас артист участвует в съемках картин «Семь верст до рассвета», второй части «Чебурашки», а также в фильмах «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается», «Три струны».

Новости о проблемах со здоровьем появились весной 2024 года. В публикации сказано, что Добронравов пожаловался на боли в шее и позвоночнике. Врачи настояли на хирургическом вмешательстве. Позже появилась информация, что операция прошла успешно и звезда «Сватов» чувствует себя значительно лучше.

Ранее руководитель театра им. Чехова Ирина Григорьева сообщила, что спектакли с участием артиста были отменены после того, как у Добронравова перед выступлением поднялось давление. Тогда она заявила, что болезнь оказалась гораздо серьезнее и тяжелее, чем казалась на первый взгляд. По ее словам, актер до сих пор не восстановился и у него отсутствует голос.

До этого в Сети появились редкие кадры ставшего затворником актера Джека Николсона. Лоррейн Николсон, дочь звезды Голливуда, показала, как выглядит ее отец, который отказался от публичной жизни после ухода из кино. Публикация, приуроченная ко Дню благодарения, стала первым появлением актера в соцсетях за последний год.

Федор Добронравов
операции
фильмы
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии назвали выгодополучателей от недопуска российских спортсменов
Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит
«Ведро воды на голову»: стратегия нацбезопасности США привела ЕС в ужас
«Деньги уходят в другие места»: в Чехии призвали проверить помощь Киеву
Политолог ответил, закончится ли политическая карьера Ермака
Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин
Европейский лидер анонсировал визит крупной делегации в Москву
Грозный призыв Маска заставил Медведева написать всего одно слово
«Звучит обнадеживающе»: в США предпочли критиковать ЕС вместо России
Мужчина искусственным дыханием спас змею
Профадаптация: на ТИЭФ раскрыли проекты Татарстана для участников СВО
В России оценили шансы на заключение сделки по Украине до конца года
Физрук позвал 15-летнюю школьницу замуж в стенах Следственного комитета
Турция сделала заявление после атак на суда в Черном море
«Есть еще переработка борщевика»: «зеленой чуме» нашли применение
Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?
На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за синие галочки
Один из богатейших людей мира призвал ликвидировать Евросоюз
Книга рекордов, родство с женой Харламова, СВО: как живет Анна Ковальчук
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.