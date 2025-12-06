Ушедший в тень из-за проблем со здоровьем Добронравов вернулся к работе

Спустя полтора года после операции на позвоночнике актер Федор Добронравов вернулся к активной работе в кино, сообщает «Вокруг ТВ». Известно, что сейчас артист участвует в съемках картин «Семь верст до рассвета», второй части «Чебурашки», а также в фильмах «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается», «Три струны».

Новости о проблемах со здоровьем появились весной 2024 года. В публикации сказано, что Добронравов пожаловался на боли в шее и позвоночнике. Врачи настояли на хирургическом вмешательстве. Позже появилась информация, что операция прошла успешно и звезда «Сватов» чувствует себя значительно лучше.

Ранее руководитель театра им. Чехова Ирина Григорьева сообщила, что спектакли с участием артиста были отменены после того, как у Добронравова перед выступлением поднялось давление. Тогда она заявила, что болезнь оказалась гораздо серьезнее и тяжелее, чем казалась на первый взгляд. По ее словам, актер до сих пор не восстановился и у него отсутствует голос.

