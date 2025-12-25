Новый год — 2026
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: Централ Партнершип
Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет на экраны 1 января 2026 года. Первая часть, вышедшая в 2023 году, собрала в прокате более 7 млрд рублей. Рекорд в российском прокате пока не побили ни отечественные картины, ни зарубежные. Удастся ли это сделать «Чебурашке 2», чем создатели ленты планируют удивить зрителя и о чем рассказали на закрытой премьере в Москве исполнители главных ролей — в материале NEWS.ru.

Кто сыграл в «Чебурашке 2»

Лента о Чебурашке не является экранизацией рассказов писателя Эдуарда Успенского, хотя авторы картины и использовали некоторых придуманных им персонажей. Появились и дополнительные герои. Фильм стал совместным проектом нескольких кинокомпаний при финансовой поддержке Фонда кино.

Главные роли сыграли анимированный персонаж Чебурашка, оживленный с помощью компьютерной графики, а также артисты — Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие.

Гармаш воплотил образ мрачного сотрудника дендропарка по имени Геннадий (прототип — крокодил Гена из книг Успенского), в дом которого попадает ушастый зверек Чебурашка. Добронравов сыграл его друга Валерия, этот персонаж также присутствовал в произведениях Успенского (крокодил Валера).

Яковлева исполнила роль бизнес-леди по фамилии Шапокляк. В первой части картины она являлась отрицательной героиней. Однако к финалу исправилась и подобрела.

Во второй части к сложившейся команде артистов присоединились Александр и Матвей Лыковы. Александра зрители помнят по роли Казановы в популярном в нулевые сериале «Улицы разбитых фонарей». В «Чебурашке 2» он воплотил образ главного злодея. Взрослый сын актера Матвей сыграл молодую версию персонажа своего отца.

Сергей Гармаш Гармаш воплотил образ мрачного сотрудника дендропарка по имени Геннадий (прототип — крокодил Гена из книг Успенского) Сергей Гармаш Гармаш воплотил образ мрачного сотрудника дендропарка по имени Геннадий (прототип — крокодил Гена из книг Успенского) Фото: Централ Партнершип

За что Дмитрий Певцов критиковал фильм

Первую часть фильма раскритиковал еще в 2023 году депутат Государственной думы и народный артист России Дмитрий Певцов. Он назвал ленту чудовищной диверсией против детей. По его мнению, «дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой». А раз Чебурашка называет нашедшего его садовника Геннадия мамой, то для детей «это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой», выразил мнение артист и чиновник. Он также посетовал, что «плохой фильм имеет такой успех».

Коллеги по ГД Виталий Милонов и Нина Останина не поддержали Певцова, оценив фильм положительно.

Президент компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев в интервью NEWS.ru заявил, что результаты проката «Чебурашки» очень вдохновили деятелей российской киноиндустрии. «Собрать почти семь миллиардов рублей — это безусловный рекорд. Такого никогда не было: ни с показами „Пиратов Карибского моря“, ни с „Гарри Поттером“, ни с „Человеком-пауком“. Единственным из иностранных фильмов, собравшим чуть больше трех миллиардов рублей в прокате, был „Аватар“. Этот рекорд случился более 10 лет назад и держался все эти годы», — отметил он.

Секрет успеха «Чебурашки», по мнению продюсера, кроется в любви зрителей к конкретному персонажу, также свою роль сыграла дата премьеры — 1 января. «Чебурашка — национальный герой в России, придуманный и созданный у нас же. Поэтому его ждал успех. Ну и плюс к тому Новый год добавляет позитива в сборах: „Чебурашка“ вышел в прокат в новогодние каникулы, 1 января», — считает собеседник.

Министр культуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Андрей Малахов на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка 2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Александр Лыков с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гинзбург с супругой Ольгой Виниченко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Альбина Кабалина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Кузьмина на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юрий Борисов с супругой актрисой Анной Шевчук и дочерьми Марфой и Акулиной на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Леонид Каневский с супругой и дочерью на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Юлия Барановская с сыном на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ирина Розанова (в центре) с семьей на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полина Максимова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сергей Гармаш (справа) с супругой Инной и внуком Павлом на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артем Быстров и актриса Ксения Теплова на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артур Бесчастный на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ольга Дибцева на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Композитор Григорий Гладков на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Олег Гаас на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анастасия Сиваева и Татьяна Бойко на премьере фильма «Чебурашка-2»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему кино следует посмотреть

На закрытой премьере в Москве сыгравшие в картине артисты делились впечатлениями от съемок. А заодно прогнозировали, чего будет больше на этот раз после выхода ленты на экраны — критики или похвалы.

Актриса Полина Максимова (она играет дочь "крокодила" Гены) в интервью NEWS.ru поделилась, что в «Чебурашке 2» ее героиня ждет ребенка. Это доставляло неудобства на съемках, пожаловалась собеседница. «Сочи, +53 в тени. И я с этим резиновым животиком. Плюс световые приборы дополняли антураж, пот лился рекой. Очень было сложно. Но справились. Каждый день создавали отдельный мир, в который должны были сами поверить и в нем жить, для того чтобы нам поверили и зрители. Только в этом случае получается хорошее кино — когда артистам верят», — полагает артистка.

Максимова скептически отнеслась к критике первой части ленты. Она подчеркнула, что зрители полюбили фильм и его героев, это главное. При этом высокая сумма сборов — 7 млрд в прокате, по мнению исполнительницы, не имеет значения. «Вместе с тем это показатель того, что людям эта картина нравится. Плохое кино не стали бы смотреть», — убеждена актриса.

Народный артист России Федор Добронравов добавил, что картина дает правильные воспитательные ориентиры. Он тоже считает, что кино нужно смотреть. «В нашей киноистории много любви, дружбы и эмоций правильных — и детских, и взрослых. Со всех сторон качественная работа», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка 2» Федор Добронравов на премьере фильма «Чебурашка 2» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Чебурашка» против «Буратино»: кто победит

Телевизионный критик Александр Горбунов в интервью NEWS.ru выразил мнение, что вторая часть «Чебурашки» получилась даже интереснее первой. «Авторы картины учли ошибки первой части — во второй уже и графика точнее сделана, и герой более серьезно доработан. При этом „Чебурашка“ остается добрым семейным фильмом для детской аудитории, звучат песни из советских мультиков, которые хочется слушать и переслушивать», — отметил эксперт.

Однако шансы на то, что вторая часть приблизится к первой по сумме сборов, он оценил как невысокие. Виной тому конкуренция: 1 января в прокат выходят сразу несколько лент, предназначенных для семейного просмотра, напомнил Горбунов.

«Такого феноменального успеха, как у первой части, у второй не будет, я считаю. Дело в том, что в 2023 году была расчищена поляна новогодних фильмов — после ухода голливудских лент прокат был фактически пустым. А сейчас большая конкуренция», — считает критик.

Он напомнил, что одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат выходят «Буратино» и «Простоквашино» также отечественного производства. По его мнению, «основная битва за зрителя» и за цифры проката будет происходить между «тремя этими картинами».

Кадр из фильма «Чебурашка 2» Кадр из фильма «Чебурашка 2» Фото: Централ Партнершип

Сам Горбунов полагает, что в этой конкурентной борьбе выиграет «Буратино» ввиду мощной рекламной компании в соцсетях и на билбордах. «Чебурашка 2», по его прогнозам, может собрать не менее 1 млрд рублей.

Эксперт полагает, что все три картины сделаны качественно и с любовью, и за новогодние праздники можно «семьей посмотреть все три».

