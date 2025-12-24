«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки»

Новый год — 2026
Актриса Полина Максимова Актриса Полина Максимова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Полина Максимова отреагировала на критику фильма «Чебурашка» со стороны депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова. В беседе с NEWS.ru знаменитость дала понять, что ее мало интересует мнение коллеги по цеху.

Я хочу сказать, что, если Дмитрий Певцов у нас как бы человек, который живет c Богом, да и бог с ним. Вот мой ответ, — сообщила актриса.

Максимова призналась, что пока невозможно спрогнозировать успех второй части, но ей бы хотелось, чтобы картина понравилась зрителю. Хорошо, если фильм попадет в сердца людей, добавила она.

Сборы для меня как для актрисы не имеют значения. Но в то же время для меня это показатель того, что людям нравится, — подытожила Максимова.

Еще в 2023 году Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка» и назвал его чудовищной диверсией против детей. Он признался, что ему не понравился проект, так как в нем нет положительных героев среди людей. Пескова также возмутило то, что Чебурашка называет Гену мамой.

Ранее россияне назвали фильмы, без которых не представляют празднование Нового года. Абсолютным фаворитом остается серия фильмов о Гарри Поттере, которая занимает первое место как по количеству упоминаний, так и по доле зрительских предпочтений. Второй по популярности у россиян идет картина «Один дома». Тройку лидеров замыкает «Ирония судьбы, или С легким паром!».

