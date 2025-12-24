«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки» Максимова намекнула, что ее не волнуют слова Певцова о фильме «Чебурашка»

Актриса Полина Максимова отреагировала на критику фильма «Чебурашка» со стороны депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова. В беседе с NEWS.ru знаменитость дала понять, что ее мало интересует мнение коллеги по цеху.

Я хочу сказать, что, если Дмитрий Певцов у нас как бы человек, который живет c Богом, да и бог с ним. Вот мой ответ, — сообщила актриса.

Максимова призналась, что пока невозможно спрогнозировать успех второй части, но ей бы хотелось, чтобы картина понравилась зрителю. Хорошо, если фильм попадет в сердца людей, добавила она.

Сборы для меня как для актрисы не имеют значения. Но в то же время для меня это показатель того, что людям нравится, — подытожила Максимова.

Еще в 2023 году Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка» и назвал его чудовищной диверсией против детей. Он признался, что ему не понравился проект, так как в нем нет положительных героев среди людей. Пескова также возмутило то, что Чебурашка называет Гену мамой.

