09 марта 2026 в 11:33

«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами

Депутат Певцов: российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы

Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, которые передает ТАСС, «это варварство», которое должно иметь последствия.

И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский. Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами. — NEWS.ru), я был бы только рад. Потому что это неправильно — называться чужими именами. Это варварство, — заключил первый зампред комитета ГД.

Ранее Певцов заявил, что фильм «Чебурашка» — вредный продукт, который разлагает российских детей. По его словам, хорошие и глубокие проекты с трудом получают финансирование, так как зрителям нравятся «Чебурашки», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

До этого Певцов заявил, что артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации, могут вернуться, если их действия не подпадают под уголовное преследование. По его словам, многие из них хотят вернуться по экономическим причинам, но вопрос публичных извинений остается личным выбором каждого.

