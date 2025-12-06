ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 декабря 2025 в 11:20

Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию

Певцов: артисты могут вернуться в Россию, если не нарушали Уголовный кодекс

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации, могут вернуться, если их действия не подпадают под уголовное преследование, заявил актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС. По его словам, многие из них хотят вернуться по экономическим причинам, но вопрос публичных извинений остается личным выбором каждого.

Я думаю, что большинство хотят вернуться, потому что жить там не на что, а кушать им хочется, они привыкли жить по-своему. Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться, — сказал Певцов.

Депутат подчеркнул, что если артисты публично оскорбляли Россию, власть или военных, то и извинения должны быть публичными и соразмерными. Он напомнил о русской склонности к прощению, но добавил, что слова имеют последствия.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен заявила, что артисты, покинувшие Россию, «выжили из ума» и потеряли свое величие. По словам журналистки, на родине они были уважаемыми людьми, а за границей стали «просто старыми пердунами».

