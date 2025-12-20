«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого

Скончавшийся народный артист России Анатолий Лобоцкий был очень талантливым и обаятельным актером, рассказал NEWS.ru актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он выразил соболезнования родным и близким коллеги.

Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Это горькая потеря — мало пожил, мало поработал. Наш актерский цех и наше театральное искусство понесло очень серьезную потерю, — сказал Певцов.

Актер также рассказал, что учился с Лобоцким на параллельных курсах в ГИТИСе. Певцов рассказал, что часто виделся с сокурсником во время учебы, а после ее окончания перестал, так как судьба развела их по разным театрам.

Ранее источник из окружения Лобоцкого сообщил, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. По его словам, смерть артиста не стала неожиданной.

Между тем врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что операция могла не помочь актеру победить периферический рак легких из-за начала распространения метастазов. По его словам, болезнь могла дать метастазы по всему организму.