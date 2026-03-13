100-летняя ветеран Великой Отечественной войны умерла в Курске

В возрасте 100 лет ушла из жизни участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Клавдия Гусельникова, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что с глубокой скорбью узнал о кончине ветерана, которую в прошлом году поздравлял с вековым юбилеем в День России.

Самые глубокие слова соболезнования родным Клавдии Васильевны. Это человек, который заслужил уважение земляков не словами, а всей своей жизнью, — написал Хинштейн.

Он рассказал, что Клавдия Гусельникова ушла на фронт в 16 лет, скрыв это от матери. Она служила командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке, а после войны вернулась в Курск. Всю свою жизнь ветеран посвятила труду: сначала работала на заводе, а затем 30 лет — на главной почте города.

Губернатор подчеркнул, что Гусельникова не любила громких слов, но всегда жила честно и была предана своей стране. По его словам, такие люди, как она, являются хранителями памяти поколений благодаря тихой, ежедневной верности долгу и Родине.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале.