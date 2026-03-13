Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:41

100-летняя ветеран Великой Отечественной войны умерла в Курске

Хинштейн сообщил о смерти 100-летнего почетного гражданина Курска Гусельниковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В возрасте 100 лет ушла из жизни участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Клавдия Гусельникова, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что с глубокой скорбью узнал о кончине ветерана, которую в прошлом году поздравлял с вековым юбилеем в День России.

Самые глубокие слова соболезнования родным Клавдии Васильевны. Это человек, который заслужил уважение земляков не словами, а всей своей жизнью, — написал Хинштейн.

Он рассказал, что Клавдия Гусельникова ушла на фронт в 16 лет, скрыв это от матери. Она служила командиром зенитного орудия на Дальнем Востоке, а после войны вернулась в Курск. Всю свою жизнь ветеран посвятила труду: сначала работала на заводе, а затем 30 лет — на главной почте города.

Губернатор подчеркнул, что Гусельникова не любила громких слов, но всегда жила честно и была предана своей стране. По его словам, такие люди, как она, являются хранителями памяти поколений благодаря тихой, ежедневной верности долгу и Родине.

Ранее в Воронеже на 102-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Цыганкова. Во время войны она служила санитаркой в полевом госпитале.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
ветераны
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Названа страна, на которую особенно негативно повлияет рост цен на нефть
Мэр Тбилиси жестко разнес доклад ОБСЕ о ситуации в Грузии
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.