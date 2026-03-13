Раскрыта судьба двух военных США, пропавших после крушения самолета в Ираке Пентагон подтвердил гибель всех шести членов экипажа при крушении в Ираке

Все шестеро американских военнослужащих, находившихся на борту заправочного самолета KC-135, погибли в результате крушения на западе Ирака, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM). По данным Пентагона, обнаружены тела еще двух членов экипажа. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Подтверждена гибель всех членов экипажа американского самолета KC-135, потерпевшего крушение в Ираке. <...> Обстоятельства инцидента расследуются. Однако потеря самолета не была вызвана вражеским или дружественным огнем, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля. До этого они нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.