14 апреля 2026 в 01:04

Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Ирана урегулирование кризиса на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана, говорилось в опубликованном сообщении в Telegram-канале ведомства. Разговор прошел 13 апреля.

Лавров подчеркнул важность недопущения повторения вооруженного конфликта. Он заявил, что кризис вокруг Ирана не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем.

Глава МИД РФ напомнил об инициативы Москвы по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе. В документе предполагается участие всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, которые способны позитивно повлиять на переговорный процесс.

Аббас Арагчи, в свою очередь, проинформировал Лаврова о деталях ирано-американских переговоров, которые проходили 11 апреля. Российская сторона приветствовала настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск решений, которые могут устранить первопричины конфликта и обеспечить долгосрочную стабилизацию ситуации в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу переговоров США и Ирана. Он заявил, что пока их взаимодействие окончилось безрезультатно. По его словам, не купирована опасность возобновления войны.

