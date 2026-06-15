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15 июня 2026 в 23:53

Умер создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс»

В возрасте 72 лет умер разработчик синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В возрасте 72 лет умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин, сообщила в социальных сетях «Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов» (ЭФЭМИ). Музыкант скончался 12 июня от инсульта. Время и место похорон пока неизвестны.

Владимир Кузьмин, родившийся во Владивостоке в октябре 1953 года, большую часть жизни прожил в Екатеринбурге. Он разработал «Поливокс» на Качканарском радиозаводе «Форманта», а с 1982 по 1990 год занимался созданием промышленных электронных музыкальных инструментов. При этом дизайн синтезатора по образцу советских военных радиостанций вела его жена Олимпиада Кузьмина.

В последние годы Николай Кузьмин работал над сохранением наследия «Поливокса», сотрудничая с такими компаниями как Behringer, которая разрабатывает собственную версию инструмента. Также он вместе с Elta Music выпустил современные модификации Polivoks-M и Polivoks Mini, а с Harvestman создал модульные блоки, основанные на схемах и звучании оригинального синтезатора.

Синтезатор «Поливокс» пользовался большой популярностью за рубежом и использовался такими группами, как Franz Ferdinand, Rammstein, Bring Me the Horizon и «Агата Кристи». Он также фигурирует в саундтреках к играм Doom (2016) и Cyberpunk 2077.

Ранее сообщалось, что многолетний менеджер группы ABBA Герель Хансер умерла в возрасте 76 лет. О смерти женщины сообщили участники легендарного шведского коллектива. Причина смерти не раскрывается.

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Умер создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс»
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