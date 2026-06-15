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15 июня 2026 в 23:15

Названо имя убитого в Польше россиянина

Застреленным в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В результате уличной стрельбы в Польше погиб гражданин России — 44-летний художник Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков), сообщает издание Podlaski.info. По информации издания, инцидент произошел на улице Теребельской, недалеко от улицы Королевы Ядвиги, на территории крупного жилого комплекса.

Нападавший приблизился к Скрепецкому и с близкого расстояния из огнестрельного оружия произвел в его сторону серию выстрелов. Несмотря на оперативное вмешательство медицинских служб, спасти жизнь мужчины не удалось. Уточняется, что в последние годы Скрепецкий проживал за границей и незадолго до трагедии он находился в Берлине.

Ранее сообщалось, что гражданин России стал жертвой стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска, расположенном в 40 километрах от польско-белорусской границы, сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Королевы Ядвиги.

Прежде девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым потребовалась необходимая помощь.

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