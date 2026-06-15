Россиянина застрелили на востоке Польши Полиция Польши сообщила о гибели гражданина России при стрельбе в Бяла-Подляске

Гражданин России стал жертвой стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска, расположенном в 40 километрах от польско-белорусской границы, сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск) на улице Королевы Ядвиги.

Правоохранители установили личность погибшего: им оказался 44-летний мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации. Личность и мотивы стрелявшего на данный момент не установлены, полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков 13 и 15 лет после стрельбы в местном кафе. Инцидент с оружием произошел в заведении на Новодеревенской улице. По данным правоохранителей, в ходе конфликта один из посетителей кафе выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Задержанных подростков также доставили в больницу.

Прежде девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым потребовалась необходимая помощь.