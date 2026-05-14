14 мая 2026 в 11:42

Двоих петербургских подростков задержали после стрельбы в местном кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков 13 и 15 лет после стрельбы в местном кафе, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. Инцидент с оружием произошел в заведении на Новодеревенской улице.

По данным правоохранителей, в ходе конфликта один из посетителей кафе выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Нарушитель использовал пусковое устройство. Пострадавшего госпитализировали с травмами. Задержанных подростков также доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Краснодарского края и открыл огонь. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадали двое учеников, которым сейчас оказывается необходимая помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

