Володин высказался о письме жены актера Назарова с просьбой вернуться Володин заявил, что еще не видел письмо жены актера Назарова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока не видел письмо жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой о желании вернуться в Россию. По его словам, которые передает ТАСС, послание пока не поступало в парламент.

Я, во-первых, письмо не видел, оно пока еще к нам не поступило, — сказал Володин.

Ранее стало известно, что Васильева направила письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Она утверждает, что они с мужем являются преданными своей родине людьми, ставшими жертвами клеветы со стороны оппозиции.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что его порадовала такая просьба, исходящая от актеров. Однако, по словам парламентария, актеру следовало бы лично высказаться на этот счет. Любой гражданин России имеет право вернуться домой, подчеркнул депутат.