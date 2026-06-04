«Кинувшая» блогеров на десятки миллионов рублей художница признала вину Обманувшая блогеров художница Аташян признала вину по делу о мошенничестве

Обманувшая российских блогеров на миллионы рублей художница Хатуна Аташян признала свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает Telegram-канал «112». Эту информацию подтвердили в московской прокуратуре. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

29-летняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества. <...> Вину она признала, — отметили в ведомстве.

Аташян предлагала клиентам выгодные поездки в зарубежные отели по рекламным контрактам. Однако после получения денег она переносила даты отдыха, а затем переставала выходить на связь. После задержания в Белоруссии ее доставили в Москву.

Ранее блогеры обвинили Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

До этого в Москве задержали гражданина Германии, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с приобретением и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Российские дилеры Rolls-Royce, которые стали жертвами мошеннической схемы, уже готовят гражданские иски в рамках возбужденного уголовного дела.