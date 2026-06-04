ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:08

«Кинувшая» блогеров на десятки миллионов рублей художница признала вину

Обманувшая блогеров художница Аташян признала вину по делу о мошенничестве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обманувшая российских блогеров на миллионы рублей художница Хатуна Аташян признала свою вину по уголовному делу о мошенничестве, передает Telegram-канал «112». Эту информацию подтвердили в московской прокуратуре. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

29-летняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества. <...> Вину она признала, — отметили в ведомстве.

Аташян предлагала клиентам выгодные поездки в зарубежные отели по рекламным контрактам. Однако после получения денег она переносила даты отдыха, а затем переставала выходить на связь. После задержания в Белоруссии ее доставили в Москву.

Ранее блогеры обвинили Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

До этого в Москве задержали гражданина Германии, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с приобретением и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Российские дилеры Rolls-Royce, которые стали жертвами мошеннической схемы, уже готовят гражданские иски в рамках возбужденного уголовного дела.

Общество
Москва
блогеры
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.