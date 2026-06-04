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04 июня 2026 в 13:05

Ученые раскрыли, какие продукты ускоряют старение кожи

aif.ru: продукты с избытком сахара способствуют старению кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Питание играет важную роль в процессе старения кожи. Ученые утверждают, что рацион, содержащий много сахара, переработанных продуктов и трансжиров, может ускорить появление возрастных изменений, пишет aif.ru со ссылкой на данные зарубежных дерматологических и нутрициологических исследований.

Одним из основных механизмов, влияющих на старение, является процесс гликации. При избытке сахара в организме молекулы глюкозы соединяются с белками кожи, такими как коллаген, что приводит к потере ее эластичности. Это может стать причиной появления морщин и снижения упругости кожи.

Специалисты также обращают внимание на хроническое воспаление, которое может усугубляться при регулярном употреблении ультрапереработанных продуктов. Оно негативно сказывается не только на общем состоянии здоровья, но и отражается на состоянии кожи.

В научных обзорах подчеркивается важность антиоксидантов — веществ, способствующих снижению окислительного стресса и защите клеток от повреждений. К ним относятся витамины C и E, а также омега-3 — жирные кислоты. Эти вещества поддерживают выработку коллагена, улучшают защитные функции кожи и помогают сохранять ее увлажненность.

Хотя полностью остановить процесс старения невозможно, специалисты отмечают, что скорость возрастных изменений во многом зависит от образа жизни и рациона питания. Ученые считают, что рацион, богатый овощами, фруктами, рыбой и полезными жирами, способствует более здоровому состоянию кожи.

Ранее в Сети опубликовали рейтинг стран с самыми красивыми женщинами. Первое место заняла Колумбия, второе — Польша, третье — Греция, четвертое — Россия, пятое — Чехия. Всего в списке представлены 20 стран.

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