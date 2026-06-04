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04 июня 2026 в 14:02

Стало известно, почему Евросоюз не избавляется от украинских беженцев

Политолог Перенджиев: чиновникам ЕС невыгодно депортировать украинцев на фронт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские чиновники не заинтересованы в реальной депортации украинских беженцев призывного возраста, так как это может лишить их коррупционных доходов, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, разговоры о высылке таких граждан ведутся уже давно, но носят скорее предупредительный характер.

Я хочу обратить внимание на то, что разговоры об отправке на родину из Европы украинцев призывного возраста ведутся уже давно. Но пока что ни разу не было четко сказано о проводимой по данному вопросу работе. Такое ощущение, что в ЕС больше украинцев предупреждают, чем реально собираются их выслать. Скорее всего, Евросоюзу выгодно сохранять у себя беженцев. Существует коррупционная составляющая через списки выделяемых льгот для мигрантов, за которыми никто не следит. Таким образом чиновники кладут себе эти деньги в карман, — пояснил Перенджиев.

По его словам, часть мужчин, покинувших Украину, за время пребывания в Европе смогла получить вид на жительство или даже сменить гражданство, что делает их юридически неуязвимыми для возможной депортации. Политолог добавил, что многие беженцы пополнили ряды преступных группировок и проживают в закрытых кварталах, куда полиция предпочитает не заходить.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища. Из будущего продления временной схемы защиты предлагается исключить также украинцев, прибывших в ЕС нелегально.

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