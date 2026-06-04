Глава МИД Литвы может лишиться кресла из-за заявлений о Калининграде

Социал-демократическая партия Литвы, входящая в правительственную коалицию, может принять решение о замене министра иностранных дел Кестутиса Будриса, сообщает радио LRT. По информации источников, позиция дипломата по внешнеполитическим вопросам не соответствует курсу фракции и властей.

Уточняется, что главу ведомства критикуют за жесткие высказывания в отношении Калининграда, а также за подход к Белоруссии и Китаю. Как отмечают источники, на заседании могут обсуждаться и более масштабные перемены — пересмотр состава правящей коалиции и замена ряда членов правительства, включая премьер-министра Ингу Ругинене.

Зампред партии Индре Кижене подтвердила, что тема коалиции стоит в повестке. Отвечая на вопрос о будущем министра иностранных дел, она отметила, что между председателем партии и Будрисом состоялся разговор, а результат будет известен в субботу, 6 июня.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда. Поводом для заявления стали высказывания Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.