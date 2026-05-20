20 мая 2026 в 08:37

«Больно получит по зубам»: депутат призвал Литву не тявкать на Калининград

Депутат Шеремет призвал Литву не угрожать Калининградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Литва должна перестать «тявкать» в сторону Калининграда, заявил РИА Новости депутат Госдумы и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Поводом для заявления стали высказывания главы МИД европейской страны Кястутиса Будриса о наличии у НАТО определенных инструментов, которые можно задействовать против российского региона.

Литве стоило бы воздержаться от угрожающих демаршев в сторону России. Любой, кто позарится на территорию России, больно получит по зубам. Чиновникам Литвы не стоит тявкать на Калининград, пытаясь выдать свою ущербность за воинственную риторику. Пора им уже прикусить язык и вернуть себе чувство реальности, — указал депутат.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что жители Калининградской области спокойно и без паники относятся к заявлениям Литвы о потенциальном нападении со стороны НАТО. Глава региона особо отметил уверенность калининградцев в безопасности. Люди знают о надежной защите субъекта со стороны президента Владимира Путина и ВС России, подчеркнул он.

