Захарова словами о шитье лоскутного одеяла описала отношения с Китаем

Отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

Эти отношения не лоскутное одеяло, сшитое из подогнанных друг к другу кусочков, которые попадаются под руку и выгодны или просто имеются в наличии в момент кройки и шитья, — сказала Захарова.

Говоря о российской делегации, прибывшей в Пекин, дипломат подчеркнула, что это не группа туристов. Представители крупного российского бизнеса регулярно посещают Китай, у них там есть свои интересы и гуманитарные проекты, так что их приезд — не ознакомительная прогулка и не экзотическая поездка, заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин между тем заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.