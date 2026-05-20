Российские системы ПВО восхитили зарубежных партнеров Москвы

Российские комплексы противовоздушной обороны на фоне проведения спецоперации и событий на Ближнем Востоке вызвали повышенный интерес со стороны иностранных партнеров, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, ПВО сейчас считается одним из самых приоритетных видов вооружений для покупателей.

Сегодня системы ПВО естественно одни из первостепенных видов вооружений, которые вызывают большой интерес у всех наших партнеров. Опыт специальной военной операции и все, что происходит на Ближнем Востоке, лишний раз доказывают, что системы ПВО весьма и весьма востребованы, — указал руководитель.

Он добавил, что поставка зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 в Индию продолжается в рамках экспортного соглашения. Исполнение договорных обязательств идет без задержек.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что большой интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э проявляют государства Ближнего Востока. Россия уже заключила первые соглашения на экспорт этих боевых самолетов.